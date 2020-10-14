舊金山雲端儲存服務商Dropbox13日透過部落格發文宣布，不再要求員工進辦公室，即便新冠疫情結束，遠距工作將成為常態。Dropbox的居家辦公政策已延長至明年6月，這將是該公司未來的主流趨勢，對於有碰面及一起工作需要的員工，公司設置了名為「Dropbox Studios」的工作室。

(工商 )