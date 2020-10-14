Dropbox宣布遠距工作成常態 21:132020/10/14 工商 吳慧珍 、綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 舊金山雲端儲存服務商Dropbox13日透過部落格發文宣布，不再要求員工進辦公室，即便新冠疫情結束，遠距工作將成為常態。Dropbox的居家辦公政策已延長至明年6月，這將是該公司未來的主流趨勢，對於有碰面及一起工作需要的員工，公司設置了名為「Dropbox Studios」的工作室。 (工商 ) #Dropbox #遠距工作 #常態 #舊金山 #雲端 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 新課綱增加工作負擔 全中教要求增加高中教師員額 11:572020/10/14 生活 蘋果籲同業跟進砍標配 無充電頭與耳機恐成常態 10:392020/10/14 財經 台東前副縣長 斜槓科技養蝦 04:092020/10/14 地方新聞 興大、清大共組團隊 14日宣布開發「新穎二維類腦神經突觸」人工電子元件 10:532020/10/14 財經 工研院「慢性傷口智慧照護 」優化遠距醫療品質 獲全球百大科技研發獎 14:032020/10/14 科技 科技股八面威風 AI基金領頭衝 04:092020/10/14 投資理財 正港男高需求解套 戴上「烤秋琴」 網：超省衛生紙 18:292020/10/14 社會 疫情讓PC鹹魚翻身 Q3美國市場成長率創10年新高 09:162020/10/14 財經 雙鋼印口罩不再限實名制 15日起開放自由販售 14:162020/10/14 生活 2020年線上印尼台灣形象展 雲端相會覓商機 20:102020/10/14 財經 財經熱門新聞 GPU大廠肥單不只三星8奈米拿！ 驚爆回頭找台積電內幕 - 財經 陸廠7奈米晶片來了 竟犯了跟華為一樣大敗筆 - 財經 0056殖利率狂甩定存幾條街？專家蹦出這句忠告 - 財經 台積電明法說 專家爆只會有兩種結局 - 財經 華為遭川普判死 日媒爆2大關鍵深圳也危險了 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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