拜經濟逐步解封之賜，新加坡第3季GDP萎縮幅度收斂。貿工部14日公布經濟預估，第3季GDP年減7％，縮幅較第2季的13.3％明顯放緩，但還是差於經濟學家的預估中值萎縮6.8％。若與前季相比，第3季GDP經季調後季增7.9％，第2季GDP季減13.2％。其中製造業產能在第3季年增2％，Q2年減0.8％。

(工商 )