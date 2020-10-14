新加坡第3季GDP萎縮幅度收斂 21:132020/10/14 工商 吳慧珍 、綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 拜經濟逐步解封之賜，新加坡第3季GDP萎縮幅度收斂。貿工部14日公布經濟預估，第3季GDP年減7％，縮幅較第2季的13.3％明顯放緩，但還是差於經濟學家的預估中值萎縮6.8％。若與前季相比，第3季GDP經季調後季增7.9％，第2季GDP季減13.2％。其中製造業產能在第3季年增2％，Q2年減0.8％。 (工商 ) #GDP #萎縮幅度 #收斂 #新加坡 #解封 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 印度股市回溫 基金績效靚 04:092020/10/14 投資理財 陸9月進、出口成長 今年新高 04:092020/10/14 財經要聞 Q4營運看多 IC通路股發燒 04:092020/10/14 證券．權證 《國際經濟》解封效益 新加坡Q3經濟萎縮減緩 16:132020/10/14 財經 財報季打頭陣 摩通花旗疫外好 04:092020/10/14 全球財經 新台幣強 PC廠憂Q3匯損空襲 04:092020/10/14 產業．科技 華為遭川普判死 日媒爆2大關鍵深圳也危險了 09:122020/10/14 財經 《韓股》美股扯後腿 KOSPI跌破2400整數關卡 12:152020/10/14 財經 電子出貨強 永光、長興營運衝 04:092020/10/14 證券．權證 《金融》又見陸資違法買大同 金管會重罰2500萬、限半年出清 07:442020/10/14 財經 財經熱門新聞 台積電明法說 專家爆只會有兩種結局 - 財經 iPhone12準備大啖陸市場！都用台積電5奈米 華為新機被打趴？ - 財經 GPU大廠肥單不只三星8奈米拿！ 驚爆回頭找台積電內幕 - 財經 《光電股》茂迪TOPCon高效模組首展 發電效益大升30％ - 財經 - 時報資訊 華為遭川普判死 日媒爆2大關鍵深圳也危險了 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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