歐盟統計局14日公布，8月歐元區工業生產月升0.7％，連續四個月上揚，但與去年同月相比下滑7.2％，此外8月擴張速度與7月增幅5％相比大幅放緩。歐元區前四大經濟體中，義大利的增幅最大月升7.7％，法國月升1.3％，西班牙持平，德國表現最差月跌0.2％。

(工商 )