歐元區工業生產連四個月上揚 21:132020/10/14 工商 吳慧珍 、綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 歐盟統計局14日公布，8月歐元區工業生產月升0.7％，連續四個月上揚，但與去年同月相比下滑7.2％，此外8月擴張速度與7月增幅5％相比大幅放緩。歐元區前四大經濟體中，義大利的增幅最大月升7.7％，法國月升1.3％，西班牙持平，德國表現最差月跌0.2％。 (工商 ) #上揚 #歐元區 #工業生產 #經濟體 #增幅 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 Audi擴大在中國業務 與一汽成立新公司生產高端電動車 15:332020/10/14 汽車情報-汽車新聞 電子出貨強 永光、長興營運衝 04:092020/10/14 證券．權證 勤閔離心式分離機 有效淨化切削液 04:092020/10/14 產業．科技 劉品言陪產誤站「搖滾區」還卡C位 留下陰影：我知道得太多了！ 17:392020/10/14 娛樂 騰訊傳計劃增持環球音樂股權 10:472020/10/14 財經 《國際產業》綠色氫氣、低碳燃料等55項綠色技術 將為歐盟投資首選 15:562020/10/14 財經 深圳經濟區40周年慶 習近平：積極發展粵港澳大灣區建設 12:182020/10/14 財經 IMF上調全球經濟增長預期 預計陸成唯一正成長主要經濟體 12:242020/10/14 兩岸 《國際金融》疫苗受阻和封鎖憂慮 歐股小幅波動 17:382020/10/14 財經 福州數字峰會 線上線下逛起來 04:092020/10/14 兩岸新聞 財經熱門新聞 GPU大廠肥單不只三星8奈米拿！ 驚爆回頭找台積電內幕 - 財經 陸廠7奈米晶片來了 竟犯了跟華為一樣大敗筆 - 財經 0056殖利率狂甩定存幾條街？專家蹦出這句忠告 - 財經 台積電明法說 專家爆只會有兩種結局 - 財經 華為遭川普判死 日媒爆2大關鍵深圳也危險了 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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