德國智庫下修今明年經濟預測 21:132020/10/14 工商 吳慧珍 、綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 德國主要智庫即將發布秋季聯合經濟預測（Joint Economic），慕尼黑Ifo經濟研究所透露，這份報告將德國今明年GDP成長率下修約莫1個百分點，主要是對這個歐元區最大經濟體的復甦展望趨於悲觀。預估德國今年GDP萎縮5.4％，縮幅比前次預測的4.2％更大；明年料正成長4.7％，但不如前次預測的5.8％。 (工商 ) #聯合經濟預測 #德國 #智庫 #經濟預測 #GDP 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 《國際金融》嬌生疫苗憂慮波及歐股信心 銀行股滑落 09:422020/10/14 財經 中鋼11月內銷盤價 今年最大漲幅 04:092020/10/14 證券．權證 《國際產業》歐美疫情升高 原油價格回落 14:312020/10/14 財經 《基金》全球機器人產業迎復甦 明年獲利年增逾4成 08:182020/10/14 財經 工具機訂單衝高 機器人產業看好 04:092020/10/14 產業特刊 政院稱不介入 NCC指無預設立場 04:092020/10/14 政治要聞 《國際金融》韓國利率不變 維持歷史低點0.5％ 10:332020/10/14 財經 藍中常委提案設專案小組監督中天審照 江啟臣裁示研議規劃 16:252020/10/14 政治 衝刺經濟 加法不如減法 04:092020/10/14 焦點新聞 AI新創基金 爆發力強 04:092020/10/14 投資理財 財經熱門新聞 台積電明法說 專家爆只會有兩種結局 - 財經 iPhone12準備大啖陸市場！都用台積電5奈米 華為新機被打趴？ - 財經 GPU大廠肥單不只三星8奈米拿！ 驚爆回頭找台積電內幕 - 財經 《光電股》茂迪TOPCon高效模組首展 發電效益大升30％ - 財經 - 時報資訊 華為遭川普判死 日媒爆2大關鍵深圳也危險了 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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