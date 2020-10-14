德國主要智庫即將發布秋季聯合經濟預測（Joint Economic），慕尼黑Ifo經濟研究所透露，這份報告將德國今明年GDP成長率下修約莫1個百分點，主要是對這個歐元區最大經濟體的復甦展望趨於悲觀。預估德國今年GDP萎縮5.4％，縮幅比前次預測的4.2％更大；明年料正成長4.7％，但不如前次預測的5.8％。

(工商 )