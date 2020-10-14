荷商半導體設備大廠艾司摩爾（ASML），14日公布第三季業績優於預期，而且鑑於電子裝置終端需求強勁，看好明年呈兩位數成長。ASML的第三季營收39.6億歐元，超越分析師預估的37億歐元，淨利10.6億歐元。ASML財務長達森（Roger Dassen）預估第四季營收37億歐元，也看好明年成長幅度達兩位數。

(工商 )