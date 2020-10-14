荷商艾司摩爾看好明年兩位數成長 21:132020/10/14 工商 吳慧珍 、綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 荷商半導體設備大廠艾司摩爾（ASML），14日公布第三季業績優於預期，而且鑑於電子裝置終端需求強勁，看好明年呈兩位數成長。ASML的第三季營收39.6億歐元，超越分析師預估的37億歐元，淨利10.6億歐元。ASML財務長達森（Roger Dassen）預估第四季營收37億歐元，也看好明年成長幅度達兩位數。 (工商 ) #第三季 #業績 #ASML #荷商 #艾司摩爾 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 利多加持 新興市場漲聲響 04:092020/10/14 投資理財 《半導體》艾司摩爾Q3營收優預期 看好明年兩位數成長 15:562020/10/14 財經 台灣本土唯一供應商 天力離岸風機葉片拚明年6月量產 04:092020/10/14 產業特刊 工具機訂單衝高 機器人產業看好 04:092020/10/14 產業特刊 元太今年營運 轉型後高點 04:092020/10/14 證券．權證 《半導體》蘋果需求看增 景碩樂登近2月高點 14:482020/10/14 財經 《半導體》京鼎Q3營收持穩高檔 今明年有看頭 12:322020/10/14 財經 華廣攻CGM有成 拚後年上市 04:092020/10/14 證券．權證 新光三越電商實體店 瞄準年輕族群 04:092020/10/14 產業．科技 聯邦快遞疫苗運輸枕戈待旦 華航尋求適當裝備 09:162020/10/14 財經 財經熱門新聞 GPU大廠肥單不只三星8奈米拿！ 驚爆回頭找台積電內幕 - 財經 陸廠7奈米晶片來了 竟犯了跟華為一樣大敗筆 - 財經 0056殖利率狂甩定存幾條街？專家蹦出這句忠告 - 財經 台積電明法說 專家爆只會有兩種結局 - 財經 華為遭川普判死 日媒爆2大關鍵深圳也危險了 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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