職業高爾夫世界排名第一的美國36歲好手強森（Dustin Johnson），接受新冠肺炎病毒檢測結果呈陽性，只能無奈退出本周在美國拉斯維加斯影溪CJ盃賽事。

「我非常失望自己確診，我很期待這星期的賽事，現在我會竭盡所能盡快回到球場。」強森這麼說，「我已經接到巡迴賽醫療團隊幾通電話，很感謝他們給我的支持和指示。」

PGA美巡賽官方表示，強森當地時間上周日晚間就出現新冠肺炎症狀，周二沒能通過大會健康狀況評估，後來進行檢測收到陽性結果，他確診退賽留下的參賽名額，將由美國選手波士頓取代，而球王最快10月24日開打的Zozo錦標賽就能回到球場。

國際體壇不少頂尖好手確診新冠肺炎，然而症狀都不重甚至沒什麼症狀，例如葡萄牙足球隊隊長C.羅納多（Cristiano Ronaldo）昨晚確定病毒檢驗呈陽性，目前並無症狀，隔離中的他還被拍到很有精神、開心打招呼的樣子，上個月巴西足球明星內馬（Neymar）、阿根廷迪馬利亞（Angel Di Maria）以及好萊塢影星巨石強森（Dwayne Johnson）也「中標」。

(中時 )