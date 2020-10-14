氣候異常，台灣碰上1964年以來首次無颱風，14日起桃園等地開始夜間減壓供水，桃市府水務局已研擬將7座水資源回收中心每日8萬噸放流水，開放民眾免費取用，另也整備80口抗旱水井每日提供近3萬噸水量，呼籲民眾一同節約用水。

水務局長劉振宇表示，包括桃園北區、龜山、大溪、復興、三民、石門及楊梅等7座水資源回收中心，現階段可立即提供約8萬噸的放流水，已要求市府各單位辦理的公共工程所需抑制揚塵及沖洗工區所需用水，優先取用水資中心放流水，同時也宣導民眾可直接前來免費取用。

市府也全面清查備用水井及相關可供徵用工業水井，桃園已設置15口備用水井，每日可提供6360噸抽水量，現由各區公所定期水井操作維護，未來可視水情的需要，將開放提供民眾就近取水，另已規畫65口工業水權狀的抗旱水井，合計80口抗旱水井每日可提供近3萬噸水量，待配合中央開設抗旱應變中心時，由經濟發展局視旱情統一調度備用水井使用。

經濟部水利署北區水資源局也在龍潭及楊梅開鑿7口備援水井，經處理後每日可供1萬噸自來水用水，盼地方與中央能充分合作，維持桃園地區穩定供水。全市境內2851口埤塘，估計約有5000萬噸蓄水空間，將可做為本市備用水源。

經發局郭裕信強調，因近期降雨情形不如預期，石門水庫目前水位持續下降，呼籲市民及各企業加強節約用水，共體時艱，「節今日的水，解明日的渴」，一起落實節約用水以減少水資源浪費，共同努力度過缺水危機。另因應新型冠狀肺炎疫情，仍提醒民眾勤洗手之餘，也請配合節約用水，以確保供水穩定。

(中時 )