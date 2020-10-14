福原愛和江宏傑婚後陸續迎來女兒小小愛（Aila醬）、兒子小小傑，夫妻倆常分享家庭生活，受到許多網友喜愛，昨（13日）小小愛過3歲生日，福原愛就曬出一家人替女兒慶生的照片，
福原愛13日曬出替女兒慶生的照片，夫妻倆特地準備了西瓜、巧克力等食物，原來小小愛今年的生日願望，就是想吃從沒吃過的巧克力，福原愛才特地完成她的生日願望，並溫馨寫下：「一歲生日…兩歲生日…今天三歲了祝你生日快樂，爸爸媽媽愛你，你要快快樂樂健健康康平平安安長大哦」，洋溢滿滿母愛。
照片中，江宏傑幫女兒擠出巧克力醬，小小愛在一旁開心燦笑，讓爸爸也忍不住跟著大笑，另一個畫面則是小小愛吃著西瓜，一雙圓滾滾的大眼睛加上肉嘟嘟臉頰，萌度破表。
小小愛慶生照曝光後，融化許多網友，紛紛留言「第二張和愛醬小時候也太像了」、「第一張和你一模一樣」、「和媽媽好像」、「第一張就是你呀」、「跟愛醬小時候簡直一個模子」，驚嘆母女倆根本神複製，相似度百分百。
(中時新聞網)
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