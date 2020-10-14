克服一度落後12分劣勢，璞園在台灣超級籃球挑戰賽63比62逆轉擊敗台銀，賽後對於即將兵分兩路打SBL超級聯賽與P+職籃的戰力如何規劃，璞園領航猿經理陳信安仍舊三緘其口。

璞園目前僅有13名球員，但依照規定，想要參加兩個聯盟賽事每支球隊都至少得有12名球員才行，因此璞園建築與璞園領航猿都還亟需補強戰力。

陳信安表示，當初承諾會用最好陣容參加兩邊賽事，但由於這個盃賽事臨時辦的，所以很抱歉無法實現承諾，至於補足球員方面也正在積極進行中，不過，洋將部分肯定會全部找齊，至於周日超級挑戰賽與新竹攻城獅辦的熱身賽強碰一事，早先答應攻城獅，因此屆時主力球員會放在新竹，超級挑戰賽這邊會用年輕球員上場。

此役璞園前三節一路挨打，最多落後12分，第四節靠著防守有效壓制台銀攻勢，加上林耀宗在終場前11.3秒突襲得手，施晉堯再見抄截，璞園才得以成功逆轉勝。

璞園獲勝最大功臣林耀宗，整場比賽18投12中，攻下25分、7籃板，施顏宗14分、13籃板、4助攻，施晉堯10分。

林耀宗賽後受訪時表示，希望留在SBL這邊，因為SBL只允許每隊1名洋將，到時候上場時間肯定會比較多，也較有發揮空間。

(中時 )