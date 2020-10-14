繪圖晶片大廠輝達（NVIDIA）近期發表3款基於Ampere 架構的繪圖處理器(GPU)，獲得市場廣大迴響，而這3款GPU都採用三星8奈米製程，三星也積極搶單，傳出取得高通5G高中低階處理器晶片訂單。不過，有外媒報導指出，三星的產能無法負荷NVIDIA需求，很有可能轉單至全球晶圓代工龍頭台積電。

據《Guru3D》報導，NVIDIA可能會選擇轉單，主要是台積電7奈米製程良率穩定，還有避免單押同一個供應廠商，降低風險所致，藉此因應三星8奈米製程良率無法符合NVIDIA需求。

目前台積電在晶圓代工領域擁有超過50%的高市占率，台積電更以ASML獨家提供的EUV光刻機台，在7奈米製程取得重大進展，不過，三星也利用價格優勢，在近期不斷傳出取得大廠青睞下單，加上台積電的先進製程早在2020年下半年就面臨滿載，客戶想追加訂單還得排隊，所以三星就成為最佳選擇。

NVIDIA 於9月推出大作，包括RTX 3070、RTX 3080，以及最頂級規格的RTX 3090，採用三星8奈米製程。RTX 3080獲得市場廣泛迴響，9月下旬正式上市被搶購一空，但卻傳出部分產品在遊戲閃退或黑屏問題，有人將問題歸結在AIC廠商配置的電容上，技嘉則是回應並非事實，也有人將問題連結到三星8奈米製程，但也無法證實相關消息。

雖目前仍無法確定問題來自誰，但報導指出，目前NVIDIA打算將部分訂單轉給台積電，但至於會採用台積電哪個世代的先進製程、生產排程等細節，也無從得知，但隨著台積電2020年第三季法說會將至，也有機會成為外界關注焦點。

(中時新聞網)