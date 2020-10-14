曾莞婷近日錄陶晶瑩主持的《陶口秀》，主持人一看到曾莞婷直誇「太完美」，曾莞婷坦承自己很愛秤體重，而且都在晚上量，就是要逼死自己，陶晶瑩對此相當驚訝。曾莞婷十幾歲就萌生買房子的想法，原因是由於家裡曾遭遇大起大落，導致她在投資理財方面步步為營，也是為了要養家，才一拍八點檔就拍了將近20年的時間。

曾莞婷有過14天只把家當旅館，回家洗澡、換衣服後又出門拍戲，更曾高達7天都沒回家；也曾經在八點檔收視率最高時拍戲拍到崩潰過，不只摔劇本、大哭，還跟當時老闆吵架，直嚷著「我不要再演了！我要睡覺！」她說自己其實是個不太會吵架、私底下很俗仔的人，但是那時偏偏又是演惡女角色，每天拍戲都在用力瞪鏡頭，所以那陣子眼壓、腦壓都很高。

陶晶瑩曾去探過老公李李仁的班，當場看到同劇女演員與他對戲，並故意往他身邊湊，讓陶晶瑩大為光火，因此她覺得曾莞婷外型亮麗，又每天和其他演員朝夕相處，應該會有感情發展可能性，但曾莞婷坦言自己很容易沒安全感，也不喜歡太帥的對象，感情又被動，常給人冰山感，結果就是沒人敢主動追求。

(中時 )