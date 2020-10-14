曾柏鈞創作單曲〈噗通〉找來同門師姊邱詩凌一起合唱，新單曲甜蜜到爆，就像歌名一樣聽到都會「噗通」地臉紅心跳，邱詩凌笑說一聽到DEMO就覺得特別洗腦，喜歡到不自覺就會哼上兩句「噗通噗通」，讓曾柏鈞直笑說這就是愛情發生的反應啊！兩人超巧合的同一天生日，個性合拍，又在生日前夕合作了這首情歌，會不會意外的爆情愫？曾柏鈞毫不客氣打槍師姊其實更像媽，氣的邱詩凌反嗆誰愛小屁孩，兩人鬥嘴笑壞旁人。

在錄音的過程中，曾柏鈞笑說希望對唱的女聲要很甜、很少女感，個性大辣辣的邱詩凌一度擔心自己唱不出可愛的感覺，果真第一版被嫌棄到不行，求好心切的她不停練習直呼好痛苦，最後的成果讓身兼製作人的曾柏鈞直說戀愛了，公司同事聽完更紛紛直呼以後去K歌，有新的男女對唱神曲可以來點唱了。

〈噗通〉MV找來了很會說故事的新生代導演操刀，在深夜商借了知名餐廳，導演發揮天馬行空的「說故事」本領，讓曾柏鈞和邱詩凌罹患了只有千萬分之一機率才會得到的罕見「手偶症」，不過拍攝過程對兩人而言可不是浪漫的邂逅，而是忍笑大作戰，因為同月同日生的緣份，讓兩人太熟，邱詩稜更爆料曾柏鈞為了怕笑場，還特地先跟她喬好，希望對望目光要越過眼神看額頭，反倒笑壞現場的工作人員。

曾柏鈞笑說，師姊邱詩凌跟本就是媽，對他生活中的叮囑更是鉅細靡遺，像是出國工作就會不時電話提醒他什麼東西帶了沒？出發時間有沒有記錯？被師弟嗆聲像媽媽，邱詩凌大喊冤枉，實在是曾柏鈞神經太大條，像是有一次在機場，他的護照大剌剌地放在桌上就離開去買東西，同事故意把他護照藏起來，直到登機前他才開始緊張護照不見了；更有一次跟任賢齊一起錄現場節目，他記錯時間遲到一小時，嚇壞工作人員，邱詩凌笑說「你看有這樣的師弟，是不是要好好照顧！」

曾柏鈞推出創作單曲〈噗通〉。（寰亞唱片提供）

曾柏鈞推出創作單曲〈噗通〉。（寰亞唱片提供）

(中時 )