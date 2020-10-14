隨著美國總統大選的腳步逼近，巴勒斯坦總理史泰耶（Mohammad Shtayyeh）表示，如果美國總統川普順利連任，對巴勒斯坦人民而言無疑是場「浩劫」，「願上蒼幫助我們」。由於這是巴勒斯坦高層首次對美國總統大選表態，格外引人矚目。

根據「半島電視台」報導，史泰耶13日在與歐洲議員會談時，作出前述發言。其表示，川普就任4年以來嚴重地傷害巴勒斯坦人。「如果我們還要再跟川普打交道4年，願上蒼幫助我們，願上蒼幫助你們，也願上蒼幫助整個世界」。

相反地，如果拜登順利入主白宮，不但會直接反映在巴勒斯坦與以色列的關係上，對於巴勒斯坦與美國的雙邊關係也會產生影響。

傳統上，巴勒斯坦一向對美國總統大選不予表態，以免押錯寶徒生困擾。史泰耶的言論象徵在歷經華府主導以色列與巴林、阿聯伯聯合大公國的關係正常化後，巴勒斯坦人的絕望。

巴勒斯坦與川普的新仇舊恨還不只這一樁；2017年華府承認耶路撒冷為以色列首都，隨後更將美國大使館遷徙至耶路撒冷，讓巴勒斯坦領導人「森七七」地表示「美國在談判時不再是誠實中間人」。

隨後，巴勒斯坦拒絕參加美國主導的任何與以色列會議，美國則回以關閉巴勒斯坦在華盛頓的代表處，更讓巴勒斯坦感到受傷。

最後，美國不但說服巴林與阿聯和以色列建立外交關係，還呼籲其他阿拉伯國家加入建交潮，引來巴勒斯坦人強烈反彈，更視為阿拉伯國家的背叛，破壞巴勒斯坦自決的努力。

這些都讓巴勒斯坦高層罕見地在美國總統大選中表態，希望拜登能成為白宮的主人。

(中時新聞網)