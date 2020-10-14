桃園青埔水族館「Xpark」今年暑假盛大開幕，更是下重本猛打廣告，遊客也絡繹不絕，但如今卻有許多人發現，水族館裡的動物疑似未受到館方善待，受傷後也置之不理，心疼根本是「動物煉獄」，就連歌手陳芳語也忍不住在臉書發起抗議活動。

近日來不少網友反應，到Xpark參觀後，發現許多動物都有出現受傷、自殘等情形，還有遊客不斷拍打玻璃吸引動物，卻都無人制止，甚至有人表示，8月去參觀時就發現魟魚嘴巴受傷出血，疑似是因為空間過於狹小，導致魟魚想衝破玻璃而撞傷，想不到過了2個月依舊沒有改善，魟魚傷口仍在，質疑館方到底有沒有認真照顧動物們。

Xpark臉書也遭灌爆，網友留言：「今天看過之後真的很難過，企鵝們望著前方發呆、中型魚也瘋狂繞著圓柱體的魚缸轉圈圈，看得我毛骨悚然」、「就算是圖利，至少把搖錢樹照顧好」、「不會再去了」、「簡介說這是講述生命、生物、生存、生態、生活的公園，講述的真的滿失敗的」、「實在很愧疚跟很後悔此次的入場，讓自己變成間接虐待動物的幫兇」、「根本動物煉獄」、「就是個水牢」、「海豹被困在不到十公尺的水缸真的超棒喔，你們怎麼不自己進去游看看」。

歌手陳芳語短短24小時也在臉書連三篇PO文怒批Xpark，砲轟Xpark是個「噁心的地方」，指出動物們受傷卻沒獲得照顧，被關在小小空間而開始發瘋自殘，只想回歸自由，反問「若人類被這樣對待會如何」。

Xpark is a disgusting place with a disgusting mindset. They do not take care of their animals. They are confined to tiny... 由 Kimberley Chen 陳芳語發佈於 2020年10月13日 星期二

(中時新聞網)