索尼影業自《惡靈古堡》後再續PlayStation®電玩電影宇宙，將推出改編CAPCOM旗下同名熱門電玩遊戲電影《魔物獵人》，台灣將搶先全美在12月4日上映！蜜拉喬娃維琪過去演出《惡靈古堡》系列電影在台創造超過9億票房，這次女戰神將重披戰袍，搭檔《拳霸》系列國際巨星東尼嘉共同演出電玩動作鉅片！《魔物獵人》劇情描述上尉娜塔莉阿蒂米斯（蜜拉喬娃維琪飾），與她的菁英部隊誤闖魔物世界，這群軍隊在蠻荒之地慘遭角龍等兇惡魔物襲擊，後來在一名神秘獵人（東尼嘉飾）協助下，娜塔莉一行人將在群起猛攻的魔物間求生，努力重返人類世界。

每逢推出系列新作都讓粉絲激動不已的人氣遊戲《魔物獵人》，自2004年推出首款遊戲後，至今共推出超過20款系列相關作品，IP強大到不僅在日本開了餐廳，還與服裝品牌聯名，甚至舉辦遊戲音樂會，遊戲受歡迎程度橫跨全球。今年，《魔物獵人》不僅公布了電玩系列新作，更將首次躍上大銀幕，電影預告片中可以看見蜜拉使用遊戲經典的雙刀鬼人化將戰力升級，東尼嘉也拿出玩家熟悉的大劍和弓對戰角龍，另外玩家引頸期盼的大魔物－雄火龍也華麗登場，從魔物及裝備的還原程度可見導演保羅安德森對於這款改編電影的期待以及重視，連遊戲製作人辻本良三及導演藤岡要都對電影特效讚不絕口。

保羅安德森特別解釋蜜拉在《魔物獵人》中扮演的角色設定：「當你開始遊玩《魔物獵人》，你所扮演的是一位無名的獵人，而我想要呈現的就是我第一次體驗這款遊戲的感覺 – 以一個陌生人的角度感受這驚人的景色以及魔物。所以蜜拉在許多層面來說，就是代表觀眾的視角扮演這個虛擬人物，以甚麼都不懂也不會的菜鳥之姿進入這個世界。」而蜜拉究竟是否能順利地回到人類世界？能否在眾多魔物追殺中存活？還是會小隊全軍覆沒貓車？12月4日搶先全美大銀幕打怪！

(中時 )