毒販拒檢爆追逐 毒販開BMW在蘆洲失控撞客運 21:452020/10/14 中時新聞網 戴上容 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 毒販拒檢蘆洲衝撞客運（翻攝自臉書/戴上容新北傳真） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 毒販拒檢蘆洲衝撞客運（翻攝自臉書/戴上容新北傳真） 毒販拒檢蘆洲衝撞客運（翻攝自臉書/戴上容新北傳真） 毒販拒檢蘆洲衝撞客運（翻攝自臉書/戴上容新北傳真） 新北市蘆洲驚傳警匪追逐！一名開著BMW轎車毒販，為逃避警方追捕，毒販在蘆洲撞上客運，毒販之後遭警逮捕，並緊急送醫搶救，詳細事發經過有待警方釐清。 蘆洲警分局表示，蘆洲晚間傳警匪追逐案件，是由新北市保大警追逐警匪過程中發生事故，目前駕駛緊急送醫搶救中，後續由保大提供資訊資訊。 (中時新聞網) #毒販 #蘆洲 #客運 #警匪追逐 #緊急送醫 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 影》男疑酒駕心虛 逆向拒檢闖紅燈還撞2機車 12:362020/10/11 社會 騎車上國道叼菸蛇行致10車追撞 高檢要新北檢查辦刑責 14:592020/10/06 社會 影》金防部演訓重大意外 戰車翻覆邊坡起火士官兵1死1重傷 16:312020/10/08 社會 新莊傳巨響！20歲男開賓士酒駕赴醫探友 高速衝騎樓撞毀9車 09:302020/10/11 社會 違停！基隆火車站連假塞爆 居民喊話盼增闢空間、釋出優惠 18:012020/10/10 生活 舞小姐涉酒駕撞80歲老婦 逃逸被逮還拒酒測 16:352020/10/12 社會 強風亂入 滑翔翼失控撞傷遊客 04:102020/10/11 地方新聞 竹南老婦騎機車突然左轉 後方砂石車閃避釀禍 09:032020/10/12 社會 斷手立威1／中部大哥高雄沒賭夠小弟幫砸店 惹到地頭蛇手骨被砸粉碎 07:092020/10/14 社會 機車誤闖國道釀10車連環追撞 3駕駛、2警受傷 12:342020/10/05 社會 社會熱門新聞 婚後只愛愛一次「碰一下就發射」 遭老婆踹下床崩潰喊離 - 社會 林森北「超胸」洗頭妹曝光 男網友暴動揪團：什麼頭都給她洗 - 社會 墾丁沙灘活春宮1女遭起底 閨密曝對話：非常粗 - 社會 搭火車遇變態伯「不自然姿勢」摸大腿 她哭喊：只能穿長褲了 - 社會 社會10點檔》閨密男友不爽她勸分 酒店公主慘被捅6刀身亡 - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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