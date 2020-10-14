毒販拒檢蘆洲衝撞客運（翻攝自臉書/戴上容新北傳真）

毒販拒檢蘆洲衝撞客運（翻攝自臉書/戴上容新北傳真）

毒販拒檢蘆洲衝撞客運（翻攝自臉書/戴上容新北傳真）

新北市蘆洲驚傳警匪追逐！一名開著BMW轎車毒販，為逃避警方追捕，毒販在蘆洲撞上客運，毒販之後遭警逮捕，並緊急送醫搶救，詳細事發經過有待警方釐清。

蘆洲警分局表示，蘆洲晚間傳警匪追逐案件，是由新北市保大警追逐警匪過程中發生事故，目前駕駛緊急送醫搶救中，後續由保大提供資訊資訊。

(中時新聞網)