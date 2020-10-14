氣象達人彭啟明表示，周三、周四（14、15）水氣趨緩，整體雨勢也減少，主要受東北風影響，迎風面偶有短暫陣雨。不過周末待菲律賓附近熱帶低氣壓進入南海後，將生成第17號颱風「沙德爾」，外圍環流將再度替東北部帶來較大雨勢，需繼續追蹤颱風動態。

中央氣象局指出，明天（15日）受到東北風持續影響，大台北地區、基隆北海岸及東半部仍有局部短暫陣雨，而桃園以南則為多雲到晴好天氣；氣溫方面，深夜至清晨低溫落在22至25度，北部及東半部地區高溫約28至30度，其他地區31至33度，中南部日夜溫差較大，需適量調整外出穿著。

氣象粉專「天氣風險」彭啟明表示，隨著南卡颱風登陸，這兩天水氣逐漸減少，主要剩東北部迎風面的降雨。不過南海上的季風低壓環流仍旺盛，預計熱帶性低氣TD19進入南海後就會發展成第17號颱風「沙德爾」，實際形成的時間在周四到周日（15-18）之間，屆時外圍環流水氣又會替東北半部帶來明顯降雨。

氣象主播戴立綱特別提醒，4日天氣主要為「明天轉天晴，周五晚溫降；周六水氣到，周休東部雨。」一周大致為「北濕南乾」的天氣型態。

天氣風險指出，今晚（14）有難得的「火星衝日」天文奇景，也就是當太陽、地球和火星連成一直線的時候。整個10月都是觀測火星的季節。（摘自天氣風險）

另外，天氣風險指出，今晚（14）有難得的「火星衝日」天文奇景，也就是當太陽、地球和火星連成一直線的時候。火星衝日也可稱作「火星衝」，是每隔2年就會發生一次的天象。不過由於這次火星接近「近日點」，將會比以往的火星衝來得更近、更亮也更大！天氣風險指出，下次要看到這麼大、這麼亮的火星，要等到2035年了！

天氣風險建議，觀測火星衝的方式相當簡單，只要在日落後，於天氣晴朗、光害影響少、無遮蔽的地點，往東方天空觀察，若發現一顆明亮、發著紅光的星星，它就是火星了。近日除了東北角、東半部雲量較多，可能無法觀測到火星外，其他地方，尤其是西半部地區都是好天氣。整個秋季，尤其是10月份，其實都是適合觀察火星的季節，想一睹「火星衝日」的民眾千萬別錯過。

(中時新聞網)