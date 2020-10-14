「蔣公行館變社宅」！台中市政府斥資3.3億元，興建「東區東勢子好宅」工程，14日開工，預計2023年底完工，將提供100戶優質住宅，成為台中市長盧秀燕上任後的第四座開工的社會住宅。盧秀燕表示，東勢子段基地，過去為蔣公行館恊園所在地，為維護生態，市府保留5棵列管老樹，只蓋100戶，並規劃610坪開放空間，成為鄰里大公園。

台中市住宅處說，基地土地面積4,236平方公尺，鄰接進化路；另銜接力行路、精武路，作為連通市區主要進出通道，交通十分便利。基地規劃地下2層、地上15層建物，為一棟複合混居式好宅；地面層設有店鋪1戶，2樓規劃1戶社福空間，2樓以上的居住單元，提供1房型49戶（坪數8坪）、2房型43戶（坪數16坪）、3房型8戶（坪數24坪）等，共計100戶優質住宅，預計2023年底完工。

台中市政府為實現居住正義，積極推動社會住宅，台中市住宅發展工程處14日舉行「東區東勢子好宅新建工程」開工典禮，盧秀燕表示，在她接任台中市長前，台中有200戶社宅完工，感謝前市長胡志強、林佳龍的努力。在她任內，已有691戶完工，開工興建中共有3,077戶，開工的東勢子好宅，為她上任後，第四座開工的社宅；另還有1,040戶住宅將發包，預計2020年前，台中完工或興建中的好宅，會達到5,008戶，盼落實居住正義。

住宅處指出，東勢子段社宅基地，原為蔣公行館恊園舊址，邀請閻辰昌建築師規劃設計，瑞助營造承攬施作。以「環境教育從一棵樹開始」為設計概念，並以老樹為起點，串聯該基地遺址，讓建築體就像一棵樹自然伸展呼吸，結合傳統三合院「埕」的概念，進行垂直立體化，讓各層住宅單元都能連結，與老樹意象相呼應，編織成生態自然共生的「埕」市。

住宅處表示，台中市社宅若青壯年、新婚及育幼者申請承租，將給予加分權重，提高青年承租比率，目前青壯年在豐原安康段一期、大里光正一期、南屯精科，及太平育賢一期社宅承租率高達八至九成；除承租福利外，也提供種子甄選計畫及住民輔導等措施，以減輕青年壓力。

(工商 )