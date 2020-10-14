由台中市經發局與台中市糕餅公會合作舉辦「2020太陽餅文化節」，17日將在台中文心森林公園登場，將有81家糕餅、好禮及茶飲攤位。台中市長盧秀燕14日出席該活動造勢記者會時表示，台中是糕餅的故鄉，被譽為糕餅之都，太陽餅文化節已有近20年歷史，著名糕餅，當天都有設攤，通通「買一送一」，可帶動買氣。

台中市經發局表示，今年太陽餅文化節預估可為業者創造2,000萬元以上的銷售額、及帶動後續一年220億元產值。

盧秀燕強調，太陽餅文化節結合振興三倍券，現場抽大獎，獎品包含液晶電視、Gogoro電動機車及Airpods等，歡迎來台中購買最好、最正宗的糕餅，若錯過就要等明年。

2020太陽餅文化節，將有81家糕餅、好禮及茶飲攤位，包括嘉味軒食品、陳允宝泉、敏秀烘焙坊、元明食品，及全麥太陽堂等知名業者。

中華民國糕餅公會全國聯合會理事長周子良表示，他感謝市府對糕餅業的支持，為了表示感恩與回饋，推出買一送一優惠，歡迎各地消費者，前來台中購買最好吃的糕餅。台中市糕餅公會理事長蔡萬財，也透露台中糕餅已外銷到國外，這半年來業績長紅，所有糕餅活動，都會繼續辦理。

台中市經發局表示，第二屆台中購物節發票登錄金額高達90億元，破去年紀錄，83.1％的民眾，贊同購物節拉抬台中經濟；儘管今年面對疫情衝擊，但太陽餅文化節仍如期舉辦，將全力振興經濟。 經發局說，當天現場推出「好康三重送」，消費累計滿500元，抽Gogoro電動機車、70吋液晶電視及Airpods等大獎，凡使用振興券，再抽1,000元活動園遊券，及airpods，消費累計滿3,000元再加碼兌換限量隨行茶具組一組。

(工商 )