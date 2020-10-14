行政院副院長沈榮津今（14）日出席太陽光電高峰論壇時，向太陽能業者信心喊話，表示政府該做的絕不會推諉，台電饋線沒有問題，業者錢要準備好。

沈榮津說，業者心中會有疑問，政府說了一堆到底能否做到。漁電共生、畜電共生與農電共生，牽涉到環境社會檢核、饋線及法規，政府如果沒有準備好，業者就是看得到、吃不到。他已要求經濟部次長曾文生、農委會副主委黃金城與內政部次長花敬群三個副首長組成工作小組，盤點適合種電的面積，解決環境社會檢核、饋線及法規問題。

他表示，政府該做的絕對不會推諉，台電饋線沒問題，業者錢要準備好，趕快分工配合。能源轉型對國家很重要，轉型過程中要確保能源穩定供應，又能兼顧經濟發展與環保永續，創造多贏局面。

沈榮津指出，總統蔡英文將能源轉型列為很重要的施政項目，過去台灣自產能源約2％，2025年再生能源發電占比要到20％，代表台灣要在國際供應鏈扮演綠色供應鏈角色。

他提到台積電採購沃旭離岸風電將近1000MW裝置容量所發出的電，還採購20年的太陽能，代表台積電響應國際要求，在生產過程中採用綠電，沈榮津說，政府在能源轉型超前部署，準備好綠電給外銷導向的企業用電大戶，協助取得國際市場入場券門票。

經濟部能源局長游振偉說，為強化各部門和各層級間的溝通，政府已建立跨部會三級協調機制解決各層級爭議問題，每周二召開跨部會協調會議，有內政部、經濟部、農委會與教育部參與，協調法規及行政程序議題。

(工商 )