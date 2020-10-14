國民黨臉書粉專PO影片及發文。（摘自國民黨臉書粉專）

遭嗆無腦提案 國民黨推「審萊豬都要玩」影片反酸趙天麟。(黃福其翻攝)

立法院聯席委員會今天審查含萊克多巴胺的美豬進口行政命令，民進黨立委趙天麟被網紅揭露開會時用手機玩俄羅斯方塊；趙不甘示弱在臉書上反擊表示「面對無腦提案與會議主席，玩俄羅斯方塊只是剛好而已！」國民黨臉書粉專今晚立即PO出仿趙玩的手機遊戲影片，名為「審萊豬都要玩」並撰文反擊說：「想學趙天麟當一位浪費人民納稅錢的立委嗎？你需要這款打發時間神器！」

國民黨推出的影片僅短短14秒，以「經典遊戲重現」、「好玩到凍未條」、「連民進黨立委趙天麟都愛玩」、「審萊豬都要玩」、「貼心提醒：遊戲很好玩，但是上班不要玩手機呦！」等台語，配上遊戲畫面、趙玩遊戲場景，酸度十足。

國民黨發文說，今天衛環委員會審查萊豬進口的行政命令，國民黨提出好幾項臨時提案，包括要求衛福部「針對國人飲食習慣進行健康風險評估」、要求召開那個已經延宕一年多的「食品安全會報」、要求「考量老人代謝能力較差，長照機構應禁用瘦肉精美豬」，很可惜我們的提案通通遭到民進黨多數封殺。

就在委員會處理臨時提案的時候，民進黨的趙天麟委員居然拿出手機玩起俄羅斯方塊，身為立法委員領著納稅人的稅金，結果上班時間不好好參與審查，居然在打電動玩遊戲，這就是民進黨立法委員面對工作的態度嗎？

國民黨說，趙天麟委員事後還公開抨擊國民黨的提案是無腦提案，但趙委員卻忘記了，身為立法委員就是人民的代言人，每一個提案也都代表著民意的展現。

國民黨強調，難道對趙委員而言，現在全國將近七成國人反對進口萊豬，通通都是無腦群眾？每三個月召開食品安全會報是法律規定，所以食安法是個無腦法律？台灣有五萬多名老人住在長照機構，為他們的健康把關是個無腦的行為？身為民意代表在立法院浪費人民納稅錢，還敢說別人無腦，執政的傲慢，橡皮圖章的行為，展露無疑！

國民黨表示，當然我們也不能只怪趙天麟委員一人，因為整個民進黨立法委員，通通都只會無腦反對在野黨提案，在他們眼中沒有民意只有黨意，不管怎樣就是要逼老百姓吃瘦肉精，在這種狀況下難怪趙天麟委員會感到無聊，畢竟對民進黨而言，人民的健康，就是那麼無聊的一件事。

國民黨在文末還酸說「立法委員連在開會時間都忍不住要玩的手機遊戲」、「不用課金不用拚首抽絕對沒有魔關羽」、「只要花時間你也能變最強」、「 2020年最夯的手機遊戲」。

(中時 )