又一項美國禮來公司疫苗試驗叫停、美國經濟刺激方案仍陷入僵局、美國大選逼近及投資人評估一些大型銀行企業財報等風險因素，道瓊指數周三一開盤小漲10多點，後再拉到上百點。蘋果iPhone 12系列發表會後下跌0.48%，其他4大科技股漲跌不到1%，而由於明天將舉行法說會，台積電ADR上漲0.16%。

截至台北時間14日晚間9點40分左右，道瓊指數上漲31.11點或0.11%、暫報28710.92點；那斯達克指數上漲47.00點或0.40%、暫報11910.89點；標普500指數上漲7.93點或0.23%、暫報3519.86點。

5大科技巨頭漲跌互見，蘋果下跌0.48%；Alphabet(GOOGLE)上漲0.34%；微軟下跌0.13%；Facebook上漲0.30%；亞馬遜下跌0.10%。台積電ADR上漲0.16%。

繼美國製藥巨頭嬌生公司暫停新冠疫苗研究及試驗後，美國禮來公司13日宣布，由於存在潛安全隱患，美國衛生監管機構已經暫停了該公司用於新冠病毒抗體藥物的後期試驗。這是連續兩天美國兩家企業相繼宣布因安全方面原因暫停新冠疫苗或療法的臨床試驗。

對此，悉尼CommSec的市場分析師Tom Piotrowski評論表示，那恰恰說明疫苗問世所需要的時間可能比市場預期的要更長。

美眾議院議長裴洛西當地時間周二出席國會山黨團會議時表示，她不會接受共和黨人遞交的救助計劃立法草案，也無意會見參議院共和黨領袖麥康奈爾。這表明在11月大選之前，兩黨不太可能就新冠肺炎救援計劃達成協議。

渣打銀行周三發布第四季展望指出，無論是川普或拜登當選美國總統，都難以改變美元持續走弱的跌勢。因此相對看好歐元、澳幣、英鎊和人民幣等主要非美貨幣後續表現。

(中時新聞網)