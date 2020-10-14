網路普及，有人腦筯動得快，順勢推出「出租女友」服務，吸引許多女孩子靠「被包養」，當做經濟來源，只要陪「乾爹」聊天吃飯，就有豐厚的收入，雖只是逢場作戲，卻有人與「乾爹」長期相處下來，日久生情，想從「出租女友」變真女友，甚至當正宮。

綜合日媒報導，日本晚間節目「カンニング竹山の土曜The NIGHT」，日前邀請熟悉「出租情人」模式的戀愛作家妹尾由香（妹尾ユウカ）當來賓，她在節目中指出，現在日本已有越來越多的年輕女性，投入「出租女友」行列，她們通常將租客稱為「爸爸」、「乾爹」。

妹尾表示，這些「乾爹」每個月都會給零用錢，且隨時可能調加金額，而「出租女友」的主要工作不外乎陪這些乾爹們吃飯、約會，有時也會發生肉體關係。

妹尾透露，在這樣的關係下，一開始都只有男生會有愛的感覺，但隨著關係慢慢發展，不少女生也會動心，日久生情，進而變成「正牌女友」，甚至有女生告訴她，準備要與乾爹結婚了。

雖然「出租女友」收入穩定，比起打零工賺得多，可是一旦日後遇到真命天子，「乾爹」的存在可能就會變成一個大麻煩。

(中時新聞網)