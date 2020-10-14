今年疫情海嘯第一排的影城產業，百貨商場陸續傳出有合約到期不續約、或轉找其他影城業者進駐等傳聞；國內三大影城之一國賓影城，在中和環球購物中心立足15年，合約即將於年底到期，是否續約房東「評估中」，此外台中廣三SOGO華威影城亦傳驛動，百貨影城恐將掀洗牌潮。

據了解，目前國賓全台共14個據點，其中11個據點位於百貨商場內，而國賓中和共有7個影廳，座位數逾1300個，由於環球中和店每年營收50億元、來客數逾1000萬人次的支撐下，在疫情之前營運相當穩定，在各據點中排名都在前五，外界早傳出中和環球的國賓影城即將於年底期約到期，雙方進行多次評估續約與否事宜，且傳包括威秀影城、喜樂時代均極力爭取進駐，但環球僅強調「一切還在評估中」。

而根據影城業界表示，影城是疫情海嘯第一排，加上全球疫情影響片源供應，沒有片子自然聚集不了人潮，易地營運也是另一個自救途徑，國賓影城近年來亦積極朝影城商場方向拓展獨立據點，包括台中總太國賓、去年才標下的彰化郵局等均以影城商場為規劃重點，即使沒有大片，也可以透過商場物販與餐飲人潮消費維持穩定現金流。

目前國賓影城除了中和環球購物中心，位於百貨商場的影城還包括微風廣場、高雄草衙道購物中心等，據微風、草衙道指出，目前合約還有數年，都在跟著合約走。

而台中廣三SOGO華威影城亦傳出驛動，據傳有邀喜樂時代影城評估，華威影城首號店是天母新光三越，2014年才進駐台中廣三SOGO，新光三越指出，與華威影城同房東，都是國泰人壽，目前還照合約走。 新光三越本身旗下有新光影城，資歷亦超過三十年，除了西門町、台中新光三越與台南外，第四家桃園青埔店甫於暑假開幕，全新複合式影城商場，亦以物販餐飲吸引人潮與消費力，可進一步彌補沒有大片上映的業績空檔，穩定業績維持現金流是影城商場近年來必走趨勢，包括秀泰影城亦在全台包括樹林、台中、高雄等建構五家影城商場，均以穩住現金流為出發點。

(工商 )