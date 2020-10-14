KTV業者錢櫃（8359）今（14）日發布重訊，子公司錢澤企業（敦南店）收到台北市政府都市發展局來函，因門市部分空間未符公共安全申報，遭處罰鍰12萬元。

錢澤今日收到台北市政府都市發展局來函，因門市部分營業空間未依建築法規辦理公共安全申報，依建築法遭處12萬元罰鍰，並限期30日內補辦建築物公共安全檢查申報。錢櫃表示，將在改善後，補辦公共安全檢查申報。

(工商 )

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