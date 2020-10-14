錢櫃敦南店未符公安申報 遭處罰12萬元 22:002020/10/14 工商 邱莉玲 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 KTV業者錢櫃（8359）今（14）日發布重訊，子公司錢澤企業（敦南店）收到台北市政府都市發展局來函，因門市部分空間未符公共安全申報，遭處罰鍰12萬元。 錢澤今日收到台北市政府都市發展局來函，因門市部分營業空間未依建築法規辦理公共安全申報，依建築法遭處12萬元罰鍰，並限期30日內補辦建築物公共安全檢查申報。錢櫃表示，將在改善後，補辦公共安全檢查申報。 (工商 ) #錢櫃 #敦南店 #公安 #申報 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 賭博機房藏身左營民宅 日投注金額逾500萬元 09:212020/10/14 社會 12文創店進駐 中興新村活起來 04:092020/10/14 地方新聞 永豐餘跨足建設 活化百億資產 04:102020/10/13 產業．科技 大同籲請經濟部撤回核准召開大同股臨會 22:412020/10/13 財經 賣門號給詐團有罪 賣淫集團卻無罪 12:062020/10/14 社會 習近平三度南巡 宣示擴大開放 04:102020/10/13 焦點新聞 大台中房市熱爆！國產建材搶攻房產與廠辦市場 10:142020/10/13 財經 與老闆偷情共謀公司財產 小三曝姦情反被告 15:032020/10/13 社會 鎖定報復性消費 南台灣百貨周年慶營業額目標訂更高 14:432020/10/14 寶島 台南市府用最大誠意協助「南鐵地下化」照顧安置 18:072020/10/14 區域情報-台南 財經熱門新聞 GPU大廠肥單不只三星8奈米拿！ 驚爆回頭找台積電內幕 - 財經 台積電明法說 專家爆只會有兩種結局 - 財經 《光電股》茂迪TOPCon高效模組首展 發電效益大升30％ - 財經 - 時報資訊 陸廠7奈米晶片來了 竟犯了跟華為一樣大敗筆 - 財經 iPhone 12 預約超熱 中華電信官網塞爆 不到1小時額滿 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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