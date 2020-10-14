一場疫情，讓大眾正視珍惜身邊人的課題。曉劇場導演鍾伯淵編導新作《潮來之音》，以一場災難的預言為開端，描述養貓的女人、與盆栽作伴的男人及一對同性伴侶各自的孤獨人生，如何因海嘯翻天覆地，卻也在海水湧潮退潮之際，看見身邊仍值得珍重的人事物。

鍾伯淵表示，2018年時，自己與日本編舞家我妻惠美子造訪了日本青森恐山，「我看到非常多紙袋，裡面裝著31大地震往生者的用品，災難的傷痛就這樣被具象化的留下來。下山路上，我和惠美子聊到大地震的過往，我想到，若有一天台灣也發生類似的災難，讓本來就充滿不同苦痛的生活，被更巨大的災難淹沒時，我們又該怎麼辦？」

恐山之旅，也讓鍾伯淵見證日本獨特的潮來女巫。盲眼的她們，經過漫長修行，擁有與靈界溝通的能力，能將亡者靈魂召喚到自己的身體上，讓生者傾訴思念，「我看到的潮來女巫是一位80幾歲的老太太，非常震撼。《潮來之音》中，是由戴著眼罩的演員詮釋潮來女巫的角色，她代表亡者、海帶來的話語，像旁白一樣敘說一切。」

《潮來之音》以一段舞蹈作為開場白，表演者塗白面，舞動身軀如波浪捲動，預言著海嘯降臨，氛圍幽暗詭譎。隨浪潮褪去，角色登場，演出不同的人生劇本，嘶吼喜怒哀樂的嘴卻無聲，由戴著眼罩的女巫娓娓道來。

我妻惠美子表示，開場白的舞蹈，是用人的身體模仿幽靈，也是用身體展現海浪的感覺，「重要的是，不是用自己的身體或肌肉展現海浪，而是要讓海浪帶動我的身體，讓我的身體作出浪的形狀，展現想要表達的意念。」

鍾伯淵表示，一場災難的死亡人數，背後有更深刻的意義，「當我去恐山，看到一個又一個往生者的名字，我們可以感覺到那是一個身分，也是一個人。」在《潮來之音》中，他藉由同性伴侶、孤獨的女人等小人物故事為起點，延伸出每人面對災難的無力。

鍾伯淵表示，觀眾可從這些小人物發現，他們的生活似乎本就活在災難中，但他們依然勇敢的面對，且災難來臨時，又如何堅強的活下去，擁有愛的能力。他也透露，《潮來之音》描述人們遇到災難來臨前的狀態，故事將以海嘯來臨作結，未來將持續發展為三部曲，敘說不同篇章。

《潮來之音》將於10月16日至18日在華山烏梅劇院演出。

(中時 )