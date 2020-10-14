Gene表示，獲得2020年京都國際動漫大賞漫畫部門首獎的作品《稻草人的守護者》，是以搭乘高鐵看到的風景發想而來。(摘自京都國際動漫大賞官網)

熱情與堅持是達成夢想的不二法門。喜愛畫畫的漫畫家Gene，從小以插畫家為志願，雖從沒有學過正規繪畫課程，但也憑藉自己對畫畫的熱愛與不斷練習，踏入插畫家一職，學會如何利用漫畫及插畫不同形式說故事。今年也獲得京都國際漫畫大賞漫畫部門及插畫部門雙料冠軍，打響國際名號。

Gene分享，此回得獎的漫畫作品《稻草人的守護者》，是搭乘高鐵時，瞥見窗外稻田景色得來的靈感，「台灣稻草人通常打扮得很誇張，有些是服飾店會看到的模特兒。我想到它們以前風光漂亮，最後卻淪落到稻田嚇別人，這種落差很有趣，也在故事中試想稻草人的心情轉折。」

在《稻草人的守護者》中，小男孩農農因沒有同齡玩伴，將爺爺稻田中的稻草人視作最要好的朋友，總會窩在稻草人身旁，讀著小木偶皮諾丘的故事，希望稻草人能像皮諾丘一樣，成為真正的人類。當願望意外實現，愛美的稻草人卻哭訴著想被丟棄，對自己的樣貌沮喪不已。但最後，他也因為農農的陪伴，找到了存在的意義。

評審、集英社少年JUMP＋負責人林士平表示，這是部致敬皮諾丘的故事，畫風很可愛，風格也接近當下的感覺，非常易讀。同為評審的日本小學館第三漫畫局製作人有藤智文則表示，這是非常仔細的作品，畫面美麗，故事可愛，讓人非常有好感。

另一獲獎的插畫作品〈慶典路上〉，則是Gene依據大賽主題「和服」繪製的作品。她認為，和服中最美的部分，就是腰後的綁帶，會依據綁法不同而有不同面貌，因此她特別運用不同角色，呈現多種和服面貌。

Gene出身台南，畢業於台中教育大學文創系。高中因參加漫畫研究社而開始繪製漫畫，2015年首度於網路連載漫畫作品《零度少女》，2018年出版首本單行本《魔法少女通緝中》，並以《魔法少女通緝中》入圍金漫獎新人獎。目前在台連載作品有《殤否》及《微光的召喚師》。

Gene表示，去年她以《死者的捉迷藏》獲得日本福岡MCPO AWARD漫畫比賽銅賞，因此特別赴日本領獎，「在那之後，我就決定只要有日本漫畫比賽，我都要報名，也許就可以再去玩一趟。這次雖然因為疫情，可能無法到日本領獎，但得到雙料獎項還是非常開心。」

(中時 )