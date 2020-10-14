胡瓜14日主持民視《綜藝大集合》，女兒小禎近日開新節目《姊妹讚出來》，並將為藝起發光協會出賽1919救助挑戰營，他叮嚀沒參加過鐵人三項的女兒先做檢查，「這種東西很急促，她以前也沒做過，萬一身體不舒服真的不能逞強，爬山、騎腳踏車、跑步，我跟她說要做好準備」。他提及小禎最近又瘦7公斤，胃好像越來越小，「以前怕她胖，現在怕她越來越瘦，我們一起吃飯，她大概只吃一半，其他都打包回去」。

小禎今年星運極佳，除了運氣，更多的是不懈努力，胡瓜認為女兒現在自由發展非常好，「她走的路線跟我不一樣，若哪一天大家手上節目稍微減量，有契機可再父女合作，她現在不只光發展電視，網路也攻很兇，我個人比較傾向跟她合作《大集合》，應該說是我給她建議，喜歡鐵人三項這些應該往《大集合》這類的節目走」。但他也坦言節目非常硬，連舒子晨、茵茵等女星都說來一天得休息三四天，而且幾乎都是帶傷回去。

胡瓜（右）與小禎曾一起錄《綜藝大集合》。（民視提供）

難道不擔心小禎受傷嗎？胡瓜笑回：「沒有，我最怕她心裡受傷，生理算什麼，她心裡的傷都這麼堅強了，不用怕外景受傷，如果她能傳承爸爸這種運動風格也不錯，台灣逐漸流行起運動外景，跟她的健康形象很符合。」《大集合》原本是5位主持人，隨著浩子、董至成、謝忻的離開，現在只剩胡瓜與阿翔2位固定主持，「一切還是要看民視的意思，這只是我建議小禎發展的方向，我希望她有機會跟我作戰」。

很多人都覺得胡瓜對女兒特別嚴格，他感性表示：「因為別人看她就會不一樣，永遠看她都是胡瓜女兒，以前謝金燕常跟我抱怨：『瓜叔，我再怎麼努力，人家都說我是豬哥亮的女兒。』我跟她說：『妳不要介意那些，小孩一定能活出一條自己的路。』」他笑稱只在意女兒健康，其他任她翱翔。

胡瓜雖節目滿檔，私下也熱心公益，擔任十方啟能中心榮譽校長的他不忘呼籲大家有能力，多為弱勢朋友付出一點愛，讓他們過個溫暖年，尤其今年受疫情影響，公益團體情況更為嚴峻，很需要大家伸出援手。而十方最近接受台中市社會局與善心人士的幫忙，在台中市區成立新會所，期待能為弱勢朋友做更多事。至於謝忻傳出新戀情，他一臉驚訝表示：「沒聽她講過，不知道真假，有，就是祝福啊。」

(中時 )