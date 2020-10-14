中天新聞台換照審查在即，外傳中天新聞台換照審查恐不會通過，學者提醒，如果一個國家的新聞自由是由政府做決定，甚至政府可以決定關掉電視台，等於不再有新聞自由，呼籲民進黨政府莫忘當初創黨的初心，捍衛言論自由，政府關媒體這個潘朵拉的盒子千萬不能被打開，希望蔡總統在關鍵時刻一定要介入。

國家暨國際事務專家賴岳謙指出，全世界都在關注此次中天新聞台換照事件，如果蔡政府最終把中天新聞台關掉的話，民進黨在國際間就信用破產，國際間不再相信台灣有新聞自由跟言論自由，換而言之，民進黨就成為一個政客的政黨，不再是個有理想性的政黨。

賴岳謙舉扁政府為例，當時扁政府有意把TVBS新聞台關掉，但最後緊要關頭，前總統陳水扁介入緊急喊卡，希望蔡總統也能比照陳水扁，不要讓台灣失去新聞自由，如果此例一開，未來任何一個政黨執政，只要把討厭的媒體用各種理由先是開罰單，長期累積後在以常違規為由，強制把媒體關掉，呼籲蔡總統千萬不要打開潘朵拉的盒子。

資深媒體人黃暐翰說，蔡總統今年國慶演說聽非常有高度，像是她不講武漢肺炎，改口新冠肺炎，並跟北京釋出善意要對話，希望大家可以放下衝突跟對立，既然如此，在中天新聞台換照可能不過之際，最後一線生機就是總統可以定調，可以罰，可以要求改善，但不能粗魯把電視台關掉，因為台灣不能只有一種聲音，如果蔡總統願意出來講話，將會是指標性的關鍵。

前民進黨立委郭正亮說，關媒體必須要很慎重，除非現有的行政處分，各種補正都沒辦法處理，換照最後決策日期是12月11日，上次前總統陳水扁是在11月初發言，不排除蔡總統也在11月發言表態的可能性。

(中時 )