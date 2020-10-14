立法院聯席委員會今天審查含萊克多巴胺的美豬進口行政命令共九案，民進黨立委趙天麟被網紅揭露開會時玩手遊，不甘示弱在臉書上指藍委臨時提案第六案內容無腦，反擊說「面對無腦提案與會議主席，玩俄羅斯方塊只是剛好而已！」國民黨媒體部主任張智瑋在趙上臉書留言「明明就是在審第二案，為什麼要扯第六案」，結果被刪留言加封鎖。張智瑋大嘆：「這種格局讓人一次就懂為什麼是陳其邁選市長，不是趙天麟」、「格局比其邁更其邁！」

張智瑋在自己的臉書指出，針對今天「趙委員玩手遊事件」，他在趙天麟臉書留言：「明明就是在審第二案，為什麼要扯第六案。」結果趙天麟直接封鎖他，就是害怕他讓趙天麟的支持者知道更多。

張智瑋說，趙天麟「打混摸魚」道歉就好，抓個正著就封鎖別人，不但刪除留言還禁止他再留言，「如此格局比其邁更其邁，下一屆也不會是你選啦！」真是小氣到爆。

(中時 )