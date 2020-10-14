路透社報導指出，(G20)主要經濟體將同意延長針對貧窮國家的暫停償債倡議，以幫助它們度過新冠病毒大流行，並將共同協調允許貧窮國家可以延展還債期。

路透週二看到的一份公報草案顯示，來自大陸、美國和其他G20國家的財政部長和央行總裁概述了他們的計畫，預計他們將在週三召開線上會議時敲定措辭。

在今年4月批准的G20暫停償債倡議(DSSI)框架下，73個符合條件的國家中已有逾40個推遲了約50億美元的債務償還，但如果有更多國家參與的話，這一規模將達到120億美元。

高級經濟學家表示，缺乏民間部門的參與仍是一個大問題，另外，大陸未能讓中國國家開發銀行(CDB)等所有政府控制實體全部參與進來。

世界銀行副行長兼首席經濟學家萊因哈特在國際貨幣基金組織(IMF)和世行年會期間舉行的一個線上論壇上表示，債務深重國家面臨的形勢令人擔憂，並表示"抱最好的希望，做最壞的打算"是至關重要的。

IMF總裁格奧爾基耶娃上周表示，為應對大流行及其經濟影響，僅非洲國家在2023年之前就面臨3,450億美元的融資缺口。

發展中國家一直在努力推動暫停償債倡議延長，但表示需要採取額外措施來幫助那些沒有資格參加G20倡議的國家。

G20公報草案強調了民間部門參與的必要性，並敦促所有官方雙邊債權人"全面和透明地落實這一倡議"。

世界銀行週一公佈的一項新研究顯示，符合G20暫停償債倡議條件的國家，在大流行爆發前的2019年，外債規模就增加了9.5%，達到了7,440億美元。

隨著疫情繼續打擊經濟，世界銀行警告稱，到明年年底，可能會有1.5億人陷入極端貧困。

(中時 )