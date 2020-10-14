美國11月底黑色星期五是零售業全年業績最旺的購物日之一，面對疫情影響，零售業巨擘沃爾瑪除了要打造安心購物環境外，更把傳統的黑色星期五促銷活動，在11月分成三場進行來拼業績。

沃爾瑪周三表示不少民眾不想因疫情而錯過傳統在黑色星期五到店內購買禮物的樂趣，因此已定出計劃來因應。今年感恩節是11月26日，27日為黑色星期五。

沃爾瑪讓旗下美國店面在當地時間早上5點開始營業，民眾必須單行排隊進場以限制店內人數，員工會分配消毒過的購物推車給客戶，或充當健康大使提醒大家戴口罩。

為減少民眾太集中在黑色星期五當天湧進店內，並有意藉此擴大線上銷售業務，沃爾瑪把過去的黑色星期五促銷優惠活動分成三場進行。

每一場有特定促銷商品，先在官網推出，幾天後在店內上架。若民眾不想到店內，但又想親自購買商品，會提供在賣場旁的路邊取貨服務。

首場促銷玩具、電子與家用等熱門產品；11月4日官網開賣，7日店內上架。

第二場促銷電視、智慧手機、個人電腦、平板和其他部份類型產品；11日官網開賣，14日店內上架。

第三場全面促銷，25日官網開賣，27日黑色星期五當天店內開賣。

沃爾瑪美國區執行副總裁麥卡爾（Scott McCall）強調為民眾提供低售價、方便與安全等服務，認為黑色星期五當天各店內購物環境會更安全和井然有序。

疫情讓零售業對年底銷售看法謹慎，擔心疫情和經濟衰退影響民眾消費意願。美國零售業聯盟（NRF）向來10月初對年底銷售做預測，但目前仍未這樣做。

顧問公司埃森哲（Accenture）調查顯示，民眾今年底計劃消費金額平均約540美元，較去年底減少近100美元。

(工商 )