來自美國的人氣牛排連鎖餐廳「德州鮮切牛排Texas Roadhouse」將在10月25日迎接來台6週年，餐廳祭出與賓客歡慶的超狂周年慶優惠，只要在10月20日至11月2日間，民眾若持有效証件上同時含有「1」、「0」、「2」、「5」的號碼，至全台任一分店，每桌點用800元以上的牛排1份，餐廳就免費贈送價值690元的人氣餐點「火烤冠軍豬肋排（半排）」1份，同時還加碼推出與10月壽星同慶的「10月壽星拎落去」活動。

「德州鮮切牛排Texas Roadhouse」自2014年10月25日開幕以來，供應琳瑯滿目的道地美式餐點給食客，並將原汁原味的「手工鮮切牛排」引進台灣，擄獲許多美式料理愛好者的心，而現在歡慶來台6周年，更大玩數字活動回饋賓客，活動期間內，若消費者的有效身份證、居留證或護照上，有包含「1」、「0」、「2」、「5」這4個數字，且數字無需按照排序，到店出示該證件，就能享點購800元以上牛排、送豬肋排的好康，而800元以上牛排有像是「肋眼牛排」、「達拉斯菲力牛排」、「紐約牛排」、「火烤德州牛排」等。

此外，「10月壽星拎落去」活動則是讓10月份壽星到店用餐時，同桌的賓客都可享不限飲品品項的買1送1超值好康，與壽星同桌的人越多、就能獲贈越多。

(中時 )