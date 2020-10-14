超級750系列丹麥羽球公開賽，實力堅強的日本隊這次單打只有兩位球員，男單只有西本拳太，女單就是奧原希望，昨天西本拳太先過關，今天奧原希望接棒上陣，首局相當順手，第2局雖然遭遇對手、蘇格蘭吉爾莫（Kirsty Gilmour）強烈抵抗，最終奧原還是21比7、21比19勝出、晉級16強。

本屆丹麥羽球公開賽女單世界前三名戴資穎、陳雨菲、山口茜都未參戰，奧原希望成為大會女單世界排名最高的球員，面對吉爾莫的第1局，奧原在6比2領先後連贏10分、取得16比2遙遙領先，並輕鬆收下該局；第2局前段奧原都能維持領先，雖然中段被吉爾莫以5比0攻勢超前，但比賽後段吉爾莫因為積極攻擊失誤較多，最後還是比較穩定的奧原順利獲勝。

當地時間早場賽事壓軸的男單，世界排名第三的地主好手安東森（Anders Antonsen），經過37分鐘以21比12、21比14擊退世界排名第61的印度選手阿賈（Ajay Jayaram），收下雙方對戰首勝，稍早女單第4種子李文珊也是21比18、21比13一局未失地解決丹麥選手舒爾茲（Amalie Schulz）。

(中時 )