樂天桃猿無緣爭取下半季冠軍，只能幫中信兄弟打天下，搬開統一獅、富邦桃猿兩顆大石，護送中信連莊下半季冠軍，才能與統一獅先打季後賽，贏家擠進總冠軍賽，與中信兄弟爭霸。今（14）日在台南棒球場進行的猿獅戰，暴力猿打線發威，以13比6獲勝，不僅中止本身的3連敗與獅隊3連勝，也是幫自己和象隊一個忙。

暴力猿打線今天痛打獅隊先發投手「嘟嘟」潘威倫，從他中手擊出11支安打，攻下6分。嘟嘟只投4局退場，接手的劉軒荅也壓制不住暴力猿打線，再失3分，勝負已分。潘威倫吞下敗投，戰績2勝6敗、自責分率8.65。

猿隊洋投卡本特有了大量火力支援，投起球來相對輕鬆，先發6.2局被擊出7支安打，包括陳鏞基本季第14轟，代打鄭鎧文本季第3轟，共失3分，但未能改變戰局。卡本特順利拿下第10勝（6敗）、自責分率3.96，也是猿隊今年第3位10勝投手。

猿隊今天打擊最搶眼的是第7棒林承飛、第8棒詹智堯，兩人都是猛打賞演出，各有5打點進帳，林承飛單場5支4，還有一發3分全壘打，本季第8轟。林泓育則揮出本季第13轟，是一發陽春全壘打。

此外，獅隊在7局下一口氣扳回5分，包括鄭 鎧文代打陽春全壘打、潘武雄的代打3分炮，不過因前面分數差距太大，無法逆轉戰局。

(中時 )