鞋材大廠台灣百和（9938）自結今年前九月合併營收110.04億元、年減5.21％，創同期營收次高，14日公布自結今年前九月稅後盈餘11.42億元、年減0.5％，EPS為3.83元，低於去年同期的3.85元。百和興業-KY（8404）14日也公布自結今年前九月稅後盈餘約3.77億元、年增33.3％，創2016年同期以來新高，EPS 1.19元，高於去年同期0.9元，創2017年同期以來新高。

台灣百和自結9月合併營收13.09億元、年減3.66％，創今年4月來的單月營收新高，14日自結9月稅後盈餘1.77億元，EPS 0.59元。台灣百和累計今年前九月合併營收110.04億元、年減5.21％，創同期營收次高，自結今年前九月稅後盈餘11.42億元、年減0.5％，EPS為3.83元，低於去年同期的3.85元。

台灣百和表示，若均不含房地產，累計今年前九月EPS 3.22元，略低於去年同期的EPS 3.58元。至於台灣百和今年前九月認列房地產貢獻EPS為0.61元，高於去年同期EPS 0.27元。

百和興業-KY自結9月合併營收5.28億元、年減7.69％，創今年5月來的單月營收新高，稅後盈餘4,768萬元，EPS 0.15元；累計今年前九月合併營收51.48億元、年增0.51％，創同期新高，稅後盈餘約3.77億元、年增33.3％，創2016年同期以來新高，EPS 1.19元，高於去年同期0.9元，創2017年同期以來新高。

台灣百和說，9月認列百和興業-KY房地產收入約1,337萬元，累計今年前九月認列百和興業-KY房地產營收17.14億元，營收占比15.6％，僅次於織帶／鞋帶營收占比43.8％，並高於黏扣帶營收占比12.5％。

台灣百和越南黎明春第三工業區新廠，生產織帶鞋帶及黏扣帶等，2019年第三季採取織染一貫化作業，使得越南廠總產能至少可再增20％。因新產品上市、房地產營收入帳，及新廠加入的助威，讓公司營運在疫情衝擊下，今年前九月合併營收與獲利，均只有小幅度年減而已。

台灣百和指出，若含房地產收入，公司今年前九月各區域營收占比，分別為旗下百和興業46％、越南廠25％、台灣廠19％、印尼廠6％、北美及大陸其他廠各為2％。

法人透露，台灣百和約二成營收來自Nike的貢獻，因公司新品-梭織緹花網布通過Nike認證，下半年起放量，可望增添公司第四季的營運動能。

(工商 )