網友貼出他在好市多看到的小熊維尼套裝，被懸掛在半空中角度有些嚇人。(圖翻攝自臉書社團Costco好市多 商品經驗老實說)

美式賣場好市多先前推出迪士尼造型玩偶，讓許多民眾為之瘋狂。而近日就有民眾發現，一套幼兒版的小熊維尼套裝被高掛在好市多的展示區，從照片中看起來就像是一隻垂頭喪氣的小熊維尼，且角度有些嚇人，讓不少網友問「哪個員工的傑作啊？」

原PO在臉書社團「Costco好市多 商品經驗老實說」發文表示，他在好市多看到一套小熊維尼套裝，以懸掛的方式展示在半空中，但這樣的方式看起來不太對勁，讓他直說「哀傷的維尼熊，我把你帶回家了」。接著補充表示他把這套小熊維尼裝買回家當睡衣了。

這隻哀傷的小熊維尼照片曝光後也吸引萬人按讚、1千多則的留言，「求小孩的陰影面」、「萬聖節恐怖系列」、「哪個員工的傑作，感覺有故意喔」、「這隻小熊維尼看起來也太低落了吧」、「為何這麼可怕」、「這會讓小孩做噩夢吧哈哈」。

而衣服尺寸也意外成為討論話題，因為產品說明上寫著適合英國尺寸2~3歲小朋友，但從照片中角度，這套小熊維尼裝乍看下連大人都可以穿，「英國人是不是都比較高？2-3歲怎感覺是12-13歲的衣服」、「這角度維尼也太高，一度以為大人穿的」、「腿太長了吧！到底是給幾歲的穿」。

(中時新聞網)