近年各國為了對抗氣候變遷祭出多項政策鼓勵再生能源發展，再加上技術不斷創新，使太陽能發電成本急速下滑，如今在多數國家太陽能發電成本已經低於火力發電，使太陽能成為電力市場新王者。

國際能源總署（IEA）13日發表的年度《世界能源展望》報告指出，今年全球各大區域市場的太陽能發電成本較去年下滑20％至50％不等，主要歸功於政府政策大力支持。

IEA執行董事畢洛（Fatih Birol）表示：「太陽能將成為世界電力市場的新王者。依照目前各國政策來看，估計2022年起太陽能發電市場每年都將創新紀錄。」

全球主要市場今年完工的太陽能發電廠在使用壽命內平均發電成本約每百萬瓦時（MWh）35至55美元，較4年前的100美元大幅下滑，若與10年前的300美元相比更是跌幅驚人。

相較之下，目前燃煤火力發電成本約在每百萬瓦時55至150美元，與10年前的價格不相上下，且高於太陽能發電成本。儘管美國總統川普一心振興煤礦業，但IEA認為就算全球經濟在明年復甦，煤礦需求也不會重返疫情前的水平。

(工商 )