繼嬌生（Johnson ＆ Johnson）12日宣布暫停新冠肺炎疫苗人體試驗後，美國禮來藥廠（Eli Lilly）基於潛在安全疑慮，在次日宣布暫緩新冠肺炎抗體治療藥物的臨床測試。

禮來13日表示，基於安全疑慮，暫停抗體藥物臨床測試。禮來的臨床測試獲得美國政府資助，感染新冠肺炎的美國總統川普曾在視訊讚揚禮來和生技公司Regeneron的新冠抗體藥物。

禮來發言人透過聲明稿表示，「基於審慎考量，臨床試驗的獨立數據安全監測委員會建議暫緩登記受試者。禮來支持委員會的決定，確保參與試驗的患者安全。」

嬌生的新冠肺炎疫苗人體試驗因受試者出現無法解釋的病症，該公司12日宣布暫停臨床試驗數日，以便讓獨立安全小組進行評估。嬌生表示，目前尚不清楚該位受試者是接受疫苗或安慰劑。

與嬌生採用相同疫苗技術的英國藥廠阿斯特捷利康（AstraZeneca），在一名英國受試者出現嚴重副作用後便暫停在美國試驗，迄今已經暫停超過一個月，不過其他地區在短暫停止後，又恢復測試。

禮來8月開始進行第三階段臨床測試，該項試驗目的在測試禮來的抗體藥物LY-CoV555，與吉立亞醫藥（Gilead Sciences）的新冠肺炎藥品瑞德西韋（Remdesivir）搭配使用，是否對住院的患者有益。

除了暫緩募集受試者外，安全委員會也建議禮來持續蒐集數據，並追蹤現有受試者的狀況，以判別藥物的安全性和療效。委員會將於26日的會議再次審視數據，並向該公司提出建言，是否恢復募集受試者。

值得一提的是，新開發的藥物暫緩試驗，以調查藥品的安全性，並不罕見，暫停行動不一定代表出現重大問題。

(工商 )