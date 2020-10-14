蘋果線上新品發表會在13日美東時間下午1點（台北14日凌晨1點）登場，一如市場預期，蘋果發表首批5G iPhone。

儘管市場期待5G iPhone可望帶動超級換機潮，但13日日蘋果股價卻以大跌作收。14日早盤蘋果股價止跌反彈，上漲1.2％，報122.57美元。

在新品發表會登場前蘋果股價前便已經走跌，發表會開始後又進一步挫低，盤中跌幅一度深達4％，最低來到119.65美元，讓蘋果市值蒸發810億美元，終場跌幅縮小至2.65％，以121.1美元作收。

蘋果本次推出四款具備5G功能的iPhone 12，分析師預期新機將能帶動比以往更強勁的升級潮。投資機構Wedbush分析師伊弗斯（Dan Ives）指出，在全球9.5億支iPhone中，估計約有3.5億支可望升級，預料將掀起一股前所未見的升級潮。

市場研究機構IDC指出，5G手機只占2020年上半年全球手機出貨量的13％。iPhone 12讓市場注意5G裝置，IDC預期2020年5G手機出貨量可望達2.37億支，2021年倍增至4.81億支。 IDC分析師傑羅尼莫（Francisco Jeronimo）預估，2021年底前蘋果5G iPhone出貨量將超過1.5億支，占整體5G手機市場的21％。

然而並非所有分析師都樂觀看好iPhone 12，Synovus信託公司資深投資組合經理人摩根（Daniel Morgan）表示，自2014年iPhone 6的超級循環後，蘋果新機僅能激起漣漪，而非浪潮。iPhone出貨量在2015年攀登至頂峰，達2.31億支，之後便未有突破，近年呈現平穩。

華爾街預估蘋果2020會計年度iPhone整體出貨量將達1.85億支，與2019年度相當。

(工商 )