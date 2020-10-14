全台百貨週年慶陸續提前開跑，台南地區大型百貨賣場，新光三越中山店、南紡購物中心、大遠百台南店、新光三越新天地等，全部集中在十月份開打週年慶、預購會等促銷戰，南紡購物中心祭出達19％現金回饋率，而去年營收高達139億元的新光三越新天地，今年全年營業目標再挑戰持續往上成長的年營收表現，絲毫不畏今年初以來爆發新冠病毒的嚴竣挑戰。

今年初爆發的疫情，讓各行業飽受業績下滑的嚴重挑戰，所幸自七、八月之後，百貨業界的營業額明顯回升，尤其高單價的精品市場，今年至今的業績，大多繳交出比去年同期升幅高達20％以上的好成績；台南地區營收居冠的新光三越新天地，今年自十月二十二日起的週年慶檔期，業績挑戰39億元，全年營收目標也將跨越去年全年營收。

往昔台南各大百貨週年慶分散在十月、十一月間，今年全部擠在十月份大車拚，而新光三越新天地往年更是全台南地區最後一家展開週 年慶活動的百貨業者，今年卻也選擇在十月中旬開始展開預購會，炒熱此間市場的特價組合，以及各種折扣的割喉戰。

南紡購物中心自十五日所舉辦首波「6週年慶」活動，全館獨家推出化妝品與館內指定店櫃可合併累積現金回饋的方案，並降低滿額回饋門檻，只要消費滿2千元就送3百元，ZARA、UNIQLO等五大品牌也將限時加入回饋行列，此外民眾還可參加會員卡、聯名卡、指定業種再加碼及心心集樂趣等活動，最高可享滿6千元送1千1百元，超低門檻就能換得高額回饋，可謂全台之冠。

南紡購物中心總經理莊景堯表示，本次週年慶史無前例推出滿2千元送3百元的現金回饋，加上會員卡、聯名卡、樓面加碼、心心及樂趣等活動，消費滿6千元就可獲得1千1百元的回饋，現金回饋率接近19％，是全台灣數一數二的回饋活動。

新光三越台南新天地今年週年慶雖從十月二十二日才正式展開，但預購會也提早於十五日起，首次與南紡購物中心週年慶同日捉對廝殺人，台南新天地也打出全館單筆滿3千送3百、化妝品單筆滿2千送2百元，APP免排隊最安全、skm pay零接觸，好安心、回饋直接輕鬆入袋！

等主力訴求。

新天地的超狂禮券回饋化妝品，單筆滿2千送2百、全館更首度降低門檻單筆滿3千送3百、名品／大家電／法雅客／[i]Store首七日貴賓卡／APP會員獨享單筆滿1萬送1千，堪稱史上最強回饋！此外，還有聯名「寶可夢」限量卡友禮等。

(工商 )