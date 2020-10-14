立法院社福及衛環委員會今（14）日進行有關萊豬、萊牛開放行政命令的審查，邀衛福部、食安辦公室等部會列席報告，國民黨立委費鴻泰質詢衛福部長陳時中，火力全開，不斷砲轟陳時中「可憐」，只在乎官位。

費鴻泰提出將萊豬與萊豬內臟的海關稅號分開管理的建議，詢問陳時中支不支持。陳時中則回，要把問題講出來，才能問贊成不贊成啊，且那是關務署管理上的問題，會再開會討論。

費鴻泰認為陳時中在裝迷糊，批說「只有想到做官很可憐哪，就像你現在這樣子，面露什麼什麼狀，可憐哪」。過程中陳時中一臉嚴肅，費鴻泰下台後，陳則說，用這樣的講法並不會讓討論正常化。

費鴻泰再度砲轟，「你又不敢回答」，陳時中則回覆「我怎麼不敢回答，我都回答啦」，費鴻泰說，「我有實問，你都在虛答」，並拍桌表示「尊重大家的意思，你有尊重嗎」。

最後，費鴻泰也放話，「政務官就要為政策辯論，你講都不敢講，你只在乎你的官位」，不斷酸陳時中「可憐哪」「可憐的人」。

網友看完質詢片段表示，「費立委一針見血指出問題」「有夠讚，大快人心」「還真以為自己是個咖了」「可恨的政客」「看到就討厭！還一堆人說他暖」，但也有人認為這樣的方式無濟於事，還是針對問題好好討論才是重點。

立院進口萊豬質詢 陳時中被怒轟

(中時新聞網)