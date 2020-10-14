日本官房長官加藤勝信14日就下個月舉行的美國總統大選表示，日方高度關注這場選舉，但不宜發表評論。日本政府消息人士則宣稱，日方對此嚴守中立的立場。

據共同社報導，對於美國大選，日本政府一直在收集相關信息，而考慮到民主黨候選人、前副總統拜登有可能當選，正在加緊分析。消息人士稱，鑑於無論誰當選都有必要維持日美同盟夥伴合作，日方將在投計票前剩餘的時間裡強調「嚴正中立」。

官房長官加藤勝信14日在記者會上稱，日方一直以來始終高度關注美國大選，但作為政府不宜發表評論。至於大選後的對美政策，他說，「日美同盟是日本外交的基軸。需要緊密合作的想法不變。」

報導稱，日本政府內部有觀點認為，與前首相安倍晉三建立私人信賴關係的川普如果連任，將便於維持現有的日美關係。首相菅義偉也在9月20日與川普進行了電話會談，確認將緊密合作。另一方面，若拜登當選，菅義偉或有必要與拜登構築新的關係。

(中時 )