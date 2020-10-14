美陸軍第5安全部隊援助旅指揮官證實，該部現已趕赴美「印度─太平洋司令部」轄區，正與泰國、印尼的軍隊展開訓練與交流，而其他安全部隊援助旅也分別趕往吉布地、索馬利亞等地。由於前往的國家多半與中國大陸關係密切，引起外界懷疑美陸軍正大挖大陸「牆角」。

根據「Breaking Defense」13日報導，第5安全部隊援助旅指揮官柯蒂斯‧泰勒(Curtis Taylor)坦言，美陸軍走訪印太地區的每個國家都與中國大陸關係密切，相關行動等同和中國大陸競爭；但與亞洲國家建立軍事夥伴關係絕對不是一場零和遊戲。

第5安全部隊援助旅實彈射擊提升戰術與戰備能力。

泰勒強調，這是一場影響力與存在感的根本性競爭，可望主導美國數年、甚至是數十年的戰略思考。雖然當地國家與解放軍有著千絲萬縷的關係，但美軍仍嘗試扮演「第三者」，在前者與大陸之間建立起各種連結。

報導指出，五角大廈從戰術層面與亞太、非洲等國家的軍方建立合作橋樑。第5安全部隊援助旅甫於8月派出首批60名士兵趕赴泰國，泰國是美國在太平洋區域重要的非北約盟友之一。

過去美國過於躁進，做得太多也太快，反而產生反效果。泰勒認為，當地國擁有美軍顧問並不意味著美方可要求對方只和美國合作，並放棄與其他鄰居的關係。美軍認知道合作對象無意改變與「鄰居的關係」，「他們有必要與不同的夥伴合作」。換言之，和美國合作並不是2擇1的選項，容許其他可能選擇存在。

除趕赴泰國與印尼，其他安全部隊援助旅的成員近日則派往哥倫比亞、索馬利亞、吉布地。整體來看，第1安全部隊援助旅派往中南美洲；第2安全部隊援助旅派往非洲；第3安全部隊援助旅向中東挺進；第4安全援助旅則將重點放在歐洲。

其中，吉布地是中國大陸在海外設置的第1個軍事基地，格外敏感。至於哥倫比亞，則是這幾波部署中規模較大的ㄧ次部署。美軍於今夏派出連級的顧問團隊，在打擊毒梟與叛軍組織任務中協助情報與資訊分享。另一支安全部隊援助旅計畫今年冬部署至宏都拉斯。

第1安全部隊援助旅指揮官霍夫補充(Thomas Hough)，由12人組成的小組目前正在索馬利亞與吉布地行動；另有1支營級40人的部隊，則在突尼西亞進行任務。

(中時新聞網)