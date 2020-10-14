為響應「十月國際乳癌防治月」，香格里拉台南遠東國際大飯店預定於10月28日舉辦免費「乳房X光攝影檢查」、「子宮頸抹片檢查」及「腸癌篩檢」；同時推出公益不忘美食的促銷活動，於即日起至10月底，同步推出粉紅「夢幻紅寶石下午茶」饗宴。

該活動由臺南市政府衛生局指導、郭綜合醫院及邱婦產科診所協辦，鼓勵女性提升健康防護的自我意識，加入乳癌防治計畫。公益活動不忘美食，位於飯店一樓大廳茶軒即日起至31日，週一至五下午時段同步推出粉紅「夢幻紅寶石下午茶」，內含四款輕食鹹點及五款夢幻甜點每人每套580元，另加10％服務費。

「預防勝於治療」，女性培養每日自我檢測及定期「乳房X光攝影檢查」，若能夠提早發現並掌握黃金治療期，乳癌治癒率可高達九成以上。凡符合下列資格的民眾，持全民健保卡於10月28日上午時段，至香格里拉台南遠東國際大飯店正門口東側作免費健檢。

一、年滿45至70歲的婦女、或40至44歲家族中(二等親)曾患有乳癌之婦女，即可進行兩年一次的免費「乳房攝影檢查」。

二、年滿30歲以上有過性行為的女性，則可進行每年一次「子宮頸癌檢查」。

三、年滿50至75歲者，不限性別，每兩年可免費接受一次「大腸癌篩檢」。

(工商 )