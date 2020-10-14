蘋果第2場秋季發表會後，網上iPhone 12的討論度爆增，太平洋藍色的iPhone 12 Pro最受青睞。（摘自蘋果官網）

蘋果官網現提供販售的iPhone價格表。（中時新聞網製圖）

蘋果公司（Apple）在14日凌晨中於亮像嶄新的iPhone機型，果粉們期待已久的iPhone 12終於亮相。蘋果更一次推出4款全新iPhone分別是iPhone 12、iPhone 12 mini、iPhone 12 Pro，以及 iPhone 12 Pro Max。讓一位iPhone6s用戶相當心動，但他仍在抉擇到底要換iPhone 11還是iPhone 12，網友給中肯建議：直衝iPhone 12！

蘋果第2場秋季發表會後，網上iPhone12的討論度爆增，一位網友在PTT「iOS板」上發文詢問網友，「iPhone 6s要升級買iPhone 11還12？」他表示，由於現有的iPhone 6s電量嚴重不足，打算換新手機，朋友建議他買新的iPhone 12，因為有5G。

不過原PO擔心，不知道5何時才會普及化？但2年後又要到美國讀書，也不明白到時候若沒有5G，會不會差很多？另一部分，原PO看到iPhone 11價錢，64GB降價為19,900元，和iPhone 12 64GB售價為26,900元相比之下，顯得更加親民。不過原PO又考量一隻手機要用個3年以上，實在不知道要不要直上iPhone 12。

貼文一出，網友紛紛建議原PO買iPhone 12，表示「直上12！」、「12吧，螢幕和厚度重量都有差」、「12啊，現在11也沒付充電頭跟耳機了」、「3年後想換機 結果11沒支援5g根本賣不掉或是價錢很差」、「你上支6S 表示你會用很多年 那還是買12吧」、「一支用那麼久直接iPhone 12 pro了」、「12啦 買11會後悔

網友指出，3c一律「買新不買舊」，認為現在買的話以下個世代的產品為主，現階段又剛好是換時代的產品，「除非5G普及還要超過兩年，買4G墊檔沒問題，只是何時普及這就說不準了」。但也有網友說「2年後買新的」、「現在隨便買」、「換電池再戰一年」。

(中時新聞網)