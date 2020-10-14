玩俄羅斯方塊被抓包，民進黨立委趙天麟回擊，並PO出別人也在玩的照片。（合成圖／資料照、趙天麟臉書）

立法院聯席委員會今天審查含萊克多巴胺的美豬進口行政命令共九案，民進黨立委趙天麟被網紅揭露開會時玩手遊，不甘示弱在臉書上指藍委臨時提案第六案內容無腦。挺韓五虎將之一的「杏仁哥」吳育全質疑，趙天麟關心過高雄人的健康嗎？並酸他「俄羅斯方塊玩到第幾關了」。

在美豬聽證會中，受邀學者在台上發表意見時，卻有人注意到，民進黨立委趙天麟竟在台下低頭玩著手機，畫面放大後更發現，手機畫面中竟是小遊戲「俄羅斯方塊」，這讓看到的網友無不憤怒，怒轟「委員對講者最基本的尊重呢？」

對於趙天麟的行為，杏仁哥今也在臉書發文表示，「高雄市民選出這樣的立委，高雄人會不擔憂嗎？趙天麟對高雄市民的身體健康關心過嗎？趙天麟你想用萊豬毒害高雄人嗎？趙天麟你俄羅斯方塊玩到第幾關了？」

網友們也留言回應，「看起來對食安莫不關心，唉」、「他就是吃定高雄人啦」、「完全不適任！不照顧人民的健康＆國民利益！」

不過，趙天麟則認為，國民黨立委各種舉動，都只是為了要杯葛罷了，「面對這種無腦的提案與會議主席，玩俄羅斯方塊只是剛好而已！」並貼出其他人也在玩俄羅斯方塊的照片，意有所指的說「連提案的國民黨委員也不在意自己的提案吧」。

(中時新聞網)