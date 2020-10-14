南區國稅局指出，109年7至8月期統一發票已於109年9月25日開獎！依據中獎資料得知，在南區國稅局轄內營業人，該期所開立之發票共開出新臺幣1,000萬元特別獎4張、200萬元特獎3張，以及雲端發票百萬元獎3張，提醒尚未對獎的民眾，要趕快把發票拿出來對獎，中獎幸運兒可能就是您！

該局表示，中獎的其中1張1,000萬元特別獎，由臺南市六甲區中正路全家超商開出，消費者只花90元，就獲得財神爺1,000萬元的眷顧，真是超級幸運。

另外3張1,000萬元特別獎，及3張200萬元特獎分別由臺南市安南區北安路百興隆實業有限公司、臺南市歸仁區民族北街大佳加油站、屏東縣恆春鎮恆公路小木土食品公司，及臺南市中西區五妃街全家超商、臺東縣成功鎮大同路全滿加油站，與嘉義市東區大雅路的大雅商店開出。

財政部為鼓勵民眾索取雲端發票，109年7至8月期、9至10月期，及11至12月期，每期雲端發票專屬獎項500元獎原50萬組增加為60萬組，另加上雲端發票專屬獎項100萬元獎15組、2,000元獎1萬5千組，總獎金高達3億4,500萬元，而且民眾如使用手機條碼、會員卡或信用卡載具儲存雲端發票，或已至電子發票整合服務平台辦理歸戶者，該平台、會員卡店家或銀行就會主動通知中獎訊息；使用悠遊卡、icash卡或一卡通載具者，可自行至便利商店多媒體服務機查詢是否中獎。

該局提醒民眾，109年7至8月期中獎發票領獎期間是自109年10月6日起至110年1月5日止， 民眾記得對獎並於期限內領獎。

(工商 )