根據統計，台灣1年糧食總損耗量近373萬噸，但卻有近65萬人三餐無法溫飽；家樂福自2014年開始積極投入召集糧食的計畫，串聯33家供應商夥伴、結合全台55家食物銀行，深入了解各縣市弱勢家庭所需物資協助募集，並媒合全台家樂福131家量販與便利購續食生鮮物資，觸動民眾以購買行動捐作公益，今年目標募集50噸物資，期望幫助更多弱勢家庭。

家樂福宜蘭店店長林美玲去年協助募集3噸物資，是全台家樂福分店中的第一名；林美玲表示，因為工作關係到宜蘭深入服務，才發現弱勢家庭這麼多，三餐溫飽都成問題，家樂福宜蘭店開了12年，在世界糧食日正是回饋鄉里、做公益的好時機，號召供應商夥伴、企業、民眾，為食物募集盡一份心力。

家樂福號召民眾以購買行動捐作公益，活動自10月21日至11月4日將於全台家樂福舉辦；林美玲表示，宜蘭店截至目前為止，已募集到3噸以上的物資，包括秀春教育基金會捐贈3000斤白米、供應商食品公司捐贈1.5噸白米與物資，預計今年可募集5噸物資；林美玲表示，將與當地食物銀行合作，待物資募集齊全後，將分送至宜蘭各地60個社區冰箱，滿足當地弱勢居民所需。

家樂福社會責任暨溝通總監蘇小真表示，響應聯合國SDGs永續發展目標、終結飢餓及有責任的消費與生產，家樂福以自身通路資源投入對社會的關懷，從2014年開始，家樂福文教基金會以實際行動完成了許多通路第一的里程指標。

而50噸物資募集目標，將分4大捐贈項目，包括主食調味料(白米、麵條、麥片、糖、鹽、調理包、泡麵)、罐裝類(成人奶粉、嬰兒奶粉、罐頭、食用油、醬油)、清潔用品類(牙膏、牙刷、肥皂、毛巾、洗衣粉、沐浴乳等，以及特殊用品(如成人紙尿布、紙尿布等，)幫助更多弱勢家庭日常需求，小分享將集合成大關懷力量。

(中時 )