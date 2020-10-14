陳凱琳產後3月火速復出，爆乳身材令人羨慕。(取自東網)

51歲港星鄭嘉穎與小22歲妻子陳凱琳感情甜蜜，對於做人大事更是積極，結婚才2年就生下2個寶貝兒子，一家4口和樂融融令人羨慕。然而今(14日)也是陳凱琳生完2胎的首次公開活動，明顯升級的爆乳好身材，瞬間成為全場焦點。

外型亮眼的陳凱琳，身材纖細，讓她又有史上最平的港姐冠軍封號。不過隨著她婚後積極造人，分別在2019年2月、2020年7月為老公鄭嘉穎生下2個兒子，陳凱琳的身材也有著跳躍式的進展，從昔日「最平港姐冠軍」晉升為爆乳人妻。

才生完二寶不久的陳凱琳，更選在今日首次露面出席活動，一襲低胸爆乳裝讓她胸前渾圓呼之欲出，深邃事業線更是吸爆全場眼球，好身材也讓不少網友羨慕直呼「越來越美了，身材越來越好了」、「為什麼這麼瘦，胸還那麼大」。

陳凱琳受訪時也透露，自己還在餵母奶，平常大部分時間都在家照顧2個小孩，壓力不小，幸好老公會幫忙外，大兒子也不會跟弟弟吃醋，反而很疼弟弟，讓她相當安慰。至於還想生第三胎嗎？陳凱琳表示一切順其自然，但又覺得如果太快生第三胎，會對不起2個兒子。

(中時新聞網)